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Мосгорсуд 17 июня приступит к пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву

15:05
Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Мосгорсуд 17 июня приступит к пересмотру приговора нападающему «Сочи» Александру Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву, сообщает РИА «Новости». Заседание начнется в 10 часов.

Ранее второй кассационный суд общей юрисдикции постановил отменить приговор и направил его на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам. Все четверо отправились в колонию из-за участия в двух драках в центре Москвы, которые произошли в начале октября 2018 года. Пострадавшие — водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200522/1571839269.html

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