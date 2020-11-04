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Молодежка «Урала» потерпела пятое поражение подряд

13:18

«Урал» на своем поле уступил «Мастер-Сатурну» в матче 9-го тура первенства России среди молодежных команд.

Молодежка уральцев потерпела 5-е поражение кряду, оставшись на 7-м месте в таблице группы Б.

Молодежные команды

9-й тур

«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «УОР №5» (Егорьевск) — 1:3 (0:1)

Голы: Павленко, 17 (0:1). Павлюк, 71 (0:2). Паршуков, 81 (1:2). Шалыгин, 89 (1:3).

Судья: Чаплыгин (Москва).

4 ноября. Сысерть. Стадион «Бажовия».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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