Молодежка «Урала» потерпела пятое поражение подряд
13:18
«Урал» на своем поле уступил «Мастер-Сатурну» в матче 9-го тура первенства России среди молодежных команд.
Молодежка уральцев потерпела 5-е поражение кряду, оставшись на 7-м месте в таблице группы Б.
Молодежные команды
9-й тур
«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «УОР №5» (Егорьевск) — 1:3 (0:1)
Голы: Павленко, 17 (0:1). Павлюк, 71 (0:2). Паршуков, 81 (1:2). Шалыгин, 89 (1:3).
Судья: Чаплыгин (Москва).
4 ноября. Сысерть. Стадион «Бажовия».
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