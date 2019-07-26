Молодежка "Крыльев Советов" разгромила "Уфу"

"Крылья Советов" разгромили "Уфу" в матче третьего тура молодежного первенства РПЛ - 6:1.

В составе победителей Егор Голенков и Дмитрий Молчанов оформили дубли, еще по голу забили Александр Босов и Бахадур Соколов. За уфимцев гол забил Егор Поздняков.

Молодежные команды

3-й тур

"Уфа - мол." (Уфа) - "Крылья Советов - мол." (Самара) - 1:6 (0:2)

Голы: Голенков, 28 - с пенальти (0:1). Голенков, 45 - с пенальти (0:2). Молчанов, 48 (0:3). Поздняков, 59 - с пенальти (1:3). Босов, 67 (1:4). Молчанов, 80 (1:5). Соколов, 86 (1:6).

Судья: Рубцов (Нижний Новгород).

26 июля. Ахтырка. Стадион "Нефтяник".