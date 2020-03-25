«Мне мало, я заслужил намного больше денег». Как Бекао обманул руководство ЦСКА

Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал, как защитник Родригу Бекао обманул армейский клуб. Защитник выступал в армейском клубе на правах аренды в сезоне-2018/19, сыграв в 36 матчах за ЦСКА, не отметившись при этом результативными действиями.

— Сначала я очень долго договаривался с клубом, чтобы после окончания аренды не возникло вопросов с постоянным трансфером, — цитируют «РИА «Новости» Дюкова. — На это я потратил больше месяца, пришлось попотеть, но этот вопрос был закрыт.

А вот по игроку имелась лишь джентльменская договоренность с его агентами: если все окей, то мы на таких-то условиях забираем Бекао. Ударили по рукам.

Сентябрь, Родриго сыграл в первом матче Лиги чемпионов. Нам все сразу стало понятно: «Давай подписывать, чего ждать?» Начался диалог с агентами: мы добивались встречи, но они всячески ее избегали. Так продолжалось до январских сборов в Испании. Я сам полетел разговаривать с Бекао. Он просто сказал: «Я знаю, что мы обо всем договорились, но мне мало, я заслужил намного больше денег». И назвал сумму в два раза больше той, о которой мы договорились изначально.

Мы выразили недовольство агентам, оказывали давление на Бекао. Позже выяснилось, что во время декабрьского отпуска в Бразилии он подписал контракт с «Удинезе». Родриго прилетел на сбор ЦСКА, но ничего не сказал, потому что боялся сесть на скамейку. Мы, не зная об этом, серьезно пошли ему навстречу во время переговоров. Дальше — снова отказ. С его стороны посыпались детские оправдания: «Вы так быстро пошли на мои условия, значит, сразу могли дать больше». И на каждый новый аргумент он заявлял, что что-то не так, что нужно что-то еще. До тех пор, пока не стало известно об «Удинезе».