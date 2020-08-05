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Митришев продолжит карьеру в «Чайке»

09:54
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Нападающий «Ахмата» Магомед Митришев продолжит свою карьеру в «Чайке». 27-летний футболист проведет в Песчанокопском сезон на правах аренды, сообщает сайт клуба.

В минувшем розыгрыше чемпионата России Митришев выходил на поле в девяти матчах.

В сентябре 2017 года главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил Митришева в основную заявку команды на товарищеский матч против московского «Динамо». Магомед дебютировал в национальной сборной во втором тайме, выйдя на замену.

Дополнительная информация:

https://www.fc-chayka.ru/article.asp?id=Magomed-Mitrishev-%E2%80%93-igrok-Chajki-2747

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