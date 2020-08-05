Митришев продолжит карьеру в «Чайке»

Нападающий «Ахмата» Магомед Митришев продолжит свою карьеру в «Чайке». 27-летний футболист проведет в Песчанокопском сезон на правах аренды, сообщает сайт клуба.

В минувшем розыгрыше чемпионата России Митришев выходил на поле в девяти матчах.

В сентябре 2017 года главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил Митришева в основную заявку команды на товарищеский матч против московского «Динамо». Магомед дебютировал в национальной сборной во втором тайме, выйдя на замену.