Митришев продолжит карьеру в «Чайке»
09:54
Нападающий «Ахмата» Магомед Митришев продолжит свою карьеру в «Чайке». 27-летний футболист проведет в Песчанокопском сезон на правах аренды, сообщает сайт клуба.
В минувшем розыгрыше чемпионата России Митришев выходил на поле в девяти матчах.
В сентябре 2017 года главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил Митришева в основную заявку команды на товарищеский матч против московского «Динамо». Магомед дебютировал в национальной сборной во втором тайме, выйдя на замену.
Дополнительная информация:
https://www.fc-chayka.ru/article.asp?id=Magomed-Mitrishev-%E2%80%93-igrok-Chajki-2747
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