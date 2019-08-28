Миранчуки и «Зенит»: братья не настроены на переход

По информации «СЭ», Антон и Алексей Миранчук не настроены на переход из «Локомотива» в «Зенит».

Об интересе к братьям Миранчук со стороны питерцев сообщило сегодня агентство РБК.

Настрой Миранчуков связан с двумя факторами: во-первых, обоим комфортно в «Локо», а спортивные цели клуба никак не отличаются от целей «Зенита», во-вторых, Антон и Алексей хотели бы поиграть в хорошем европейском клубе, и в этом плане в «Локо» не намерены им препятствовать.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр