16:34 | Футбол — РПЛ

Миодраг Божович: "Крылья" с нетерпением ждут игру против "Арсенала"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович заявил, что игроки его команды с нетерпением ждут игру 21-го тура премьер-лиги против "Арсенала". Встреча пройдет 29 марта в Самаре. 

- В паузу в целом мы тренировались нормально, несмотря на то что несколько ребят основного состава уезжали в свои сборные, - приводит слова Божовича официальный сайт "Крыльев". - Паул Антон, который восстанавливался после повреждения в расположении румынской команды, также будет готовиться к матчу в основной группе. Каждую тренировку работаем и над тактикой, и над техникой. Мы все ждем игру с "Арсеналом" с нетерпением.

"Крылья" занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.

Крылья Советов - Арсенал Т

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