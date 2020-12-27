Министр Лавров оценил слова тренера «Сочи» Тедеско про Колизей: «Это не русское отношение к гостям»

Министр иностранных дел РФ и болельщик «Спартака» Сергей Лавров прокомментировал эпизод с участием главного тренера красно-белых Доменико Тедеско и тренера «Сочи» Дмитрия Бородина.

По словам Тедеско, Бородин в перерыве матча 18-го тура «Сочи» — «Спартак» (1:0) посоветовал ему возвращаться в Германию.

«Я против того, чтобы люди друг друга обзывали, по любой причине. Мне положено отстаивать такой принцип на работе, да и по жизни я человек терпимый, вырос в многонациональном окружении. Если говорить об официальных делах — у нас есть законы о противодействии экстремизму, а также о физической культуре и спорте, где тоже прописана недопустимость какой-либо ксенофобии по отношению к спортсменам.



Что касается эпизода в «Сочи» — конкретно комментировать не буду, но, раз уж сказано было что-то вроде: «Ты в гостях, поэтому веди себя, как мы тебе скажем, это наш Колизей» — это не русское отношение к гостям», — сказал в эфире «Матч ТВ» Лавров.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Тедеско на 3 матча по итогам инцидента, Дмитрий Бородин был оштрафован на 50 тысяч рублей.