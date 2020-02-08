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Милошевич и Натхо удалены в матче со «Спартаком»

14:44
«Спартак» — «Партизан». Кубок Париматч Премьер. 8 февраля. Фото twitter.com/fcsm_official/, ФК «Спартак».
«Спартак» — «Партизан». Кубок Париматч Премьер. 8 февраля. Фото twitter.com/fcsm_official/, ФК «Спартак».
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По ходу первого тайма матч Кубка Париматч Премьер против «Спартака» с поля был удален главный тренер сербской команды Саво Милошевич. Он был недоволен решением арбитра не зафиксировать фол на одном из игроков «Партизана», после чего тренер швырнул бутылку с водой на поле.

Судья остановил атаку «Спартака» и показал Милошевичу красную карточку. Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо пытался опротестовать решение, за что получил желтую карточку, которая стала для него второй в матче.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Партизан».

Спартак — Партизан

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