Милошевич и Натхо удалены в матче со «Спартаком»

По ходу первого тайма матч Кубка Париматч Премьер против «Спартака» с поля был удален главный тренер сербской команды Саво Милошевич. Он был недоволен решением арбитра не зафиксировать фол на одном из игроков «Партизана», после чего тренер швырнул бутылку с водой на поле.

Судья остановил атаку «Спартака» и показал Милошевичу красную карточку. Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо пытался опротестовать решение, за что получил желтую карточку, которая стала для него второй в матче.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Партизан».