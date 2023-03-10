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Милонов заявил, что Госдума может помочь фанатам и клубам выйти из ситуации недопонимания по Fan ID

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал ситуацию с Fan ID.

«Я собираюсь обсудить с премьер-министром и правительством те недостатки и шероховатости, которые есть в законе о Fan ID. Просто так брать и решать вопрос путем отмены — я же прекрасно понимаю, что из этого ничего не получится. Это будет шумиха на голом месте. Мы же не заинтересованы просто поговорить и забыть про это. Нет. Есть проблема, которую надо, безусловно, решать. Думаю, Госдума может помочь болельщикам, фанатам и футбольным клубам выйти из этой ситуации недопонимания. Нет ни одного закона, который можно было бы назвать идеальным. Надо смотреть, что не нравится фанатам, как можем обойти эти места. Уверен, что Госдума может стать той площадкой, которая полностью снимет все вопросы и с Fan ID не будет никаких проблем», — приводит слова Милонова «РБ Спорт».

Он также рассказал, что уже направляет предложение обсудить ситуацию с Fan ID в Правительство, хочу узнать их точку зрения.

«Сейчас механизм реализации Fan ID зависит уже не от Думы, а от Правительства. Хочу посмотреть, как они видят ситуацию, как предлагают решить вопрос. Сложности есть? Конечно, вот Степашин выступал. Критичные они или нет? Я уверен, что в нашей стране нет критичных сложностей. Мы всегда сможем любые вопросы решить», — добавил Милонов.

С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Помощник президента России Игорь Левитин заявил, что «вопрос об отмене карты болельщика сегодня не стоит».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-milonov-gosduma-mozhet-pomoch-bolel-shhikam-i-klubam-vy-jti-iz-e-toj-situatsii-nedoponimaniya/
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