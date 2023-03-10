Божович: «Ростов» у меня в сердце!»

Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал игру и результат «Ростова» в этом сезоне.

— Еще один ваш бывший клуб — «Ростов» — идет в топ-3, но зимой вообще не усилился. Верите, что финишируют в тройке?

— Новичков нужно брать только в том случае, если они сильнее тех, кто играет в стартовом составе. А таких футболистов трудно найти — особенно в сложившейся ситуации: многие легионеры не поедут, а сильные русские дорого стоят.

Но в «Ростове» отличная атмосфера. А это главное в любом коллективе. Верю, что они удержатся в тройке. Плюс команда нашла своего тренера, а тренер нашел свою команду.

«Ростов» навсегда в моем сердце! Где-то полгода назад связывался с людьми из руководства — с удовольствием поддерживаю контакт с теми, с кем вместе работал в этом прекрасном клубе, — сказал Божович «СЭ».

«Ростов» после 18 туров РПЛ занимает третье место, набрав 35 очков.