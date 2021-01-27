Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал для «СЭ» переход Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

«Как любой русский человек, я совершенно нормально отнесся к такому переходу, — отметил Милонов. — Кокорин совершил ошибку, за которую он уже ответил, наказание свое уже отбыл. Это правильно, что он, в отличие от многих, не раскис, а собрался и достаточно успешно продолжил спортивную карьеру. Я рад, что он смог перешагнуть этот сложный этап в своей жизни и, думаю, что он совсем по-другому относится и к деньгам, и к успеху.



Мы все были возмущены их с Мамаевым нехорошим поступком. Мы такой народ — сначала говорим, что вот, плохие негодяи, а потом, когда их посадили в тюрьму, нам сразу стало их жалко. Это сложное время в жизни многое поставило на свои места в его голове. Я думаю, он избавился от подхода, который сохраняется у очень многих наших спортсменов, когда они считают себя королями жизни. Поведение и отношение к успеху и удачи в жизни должны быть другими. У нас многие спортсмены блистают не на стадионе, а в ночных клубах. Он сам уже точно так не думает и другим не позволит.»

Кокорину сегодня, 27 января, официально стал футболистом «Фиорентины». В новом клубе он будет выступать по 91-м номером. Официальное представление 29-летнего форварда состоится сегодня.

Под данным СМИ, Кокорин подписал контракт с клубом до лета 2024-го года. Ориентивочная сумма сделка составила 4,5 миллиона евро. Свой первый матч форвард может провести в пятницу в 20-м туре чемпионата Италии в гостях с «Торино».

(Владимир Пушкарев)