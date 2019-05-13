Михалик покинет "Локомотив" и думает о завершении карьеры

Защитник "Локомотива" Тарас Михалик покинет клуб по окончании сезона, сообщает ТАСС. Его соглашение истекает этим летом, 35-летний украинец рассматривает вариант завершения карьеры.

- Я не буду продлевать контракт, матч последнего тура с "Уфой" станет для меня последним в составе "Локомотива". Честно говоря, склоняюсь к тому, чтобы завершить карьеру, - сказал Михалик. - Сейчас не рассматриваю никаких вариантов, собираюсь домой, в Луцк, уже сижу на чемоданах, собираю вещи. Максимум, как вариант, поиграю в местной "Волыни", но 50 на 50, решаю, играть или нет.

Михалик выступает за "Локомотив" с 2013 года и выиграл в его составе чемпионат и два Кубка России. В нынешнем сезоне он провел только два матча в Кубке страны.