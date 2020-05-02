Михаил Боярский: «Всем уже ясно, что надо отдать чемпионство «Зениту»

Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что этот сезон уже лучше завершить и признать питерскую команду чемпионом.

— Если сезон и будет доигран, в чем я сомневаюсь, уже сейчас понятно, что оставшиеся матчи пройдут без зрителей, — уверен Боярский. — Но думаю уже и так всем ясно, что нужно отдать золотые медали «Зениту».

— Откуда такая уверенность?

— Нужно досрочно завершить сезон, признать «Зенит» победителем, в том числе и из соображений безопасности. Не надо рисковать здоровьем футболистов. Это же бег, дыхание... Хочется, чтобы все они были здоровы. Поэтому по справедливости стоит признать «Зенит» чемпионом.

— Впереди еще восемь туров, девять очков можно и растерять...

— Не думаю, что кто-то догонит «Зенит». Кроме того, есть уверенность, что если сейчас завершить чемпионат, то никто из преследователей нашей команды не заболеет.

— Но есть же, например, «Локомотив» с опытнейшим Юрием Семиным.

— При всем моем уважении к Юрию Палычу, думаю, даже он сам согласился бы отдать чемпионство «Зениту». Здоровье спортсменов должно стоять на первом месте.

— А у вас тогда не возникнет какого-то ощущения недосказанности? Получится неполноценное чемпионство?

— Говорить об этом можно сколько угодно. Но победителей не судят! «Зенит» сейчас на первом месте с существенным отрывом. (Виталий Айрапетов)

«Зенит» нужно признать чемпионом. Острое мнение Боярского о досрочном завершении РПЛ