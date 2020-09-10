Мэр Казани рассказал, как город планирует принять Суперкубок УЕФА

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, как столица Татарстана планирует принять Суперкубок УЕФА, который пройдет в городе в 2023 году.

— Конечно, у нас есть большие планы на будущее, — приводит «Бизнес-Онлайн» слова Метшина. — В 2023 году мы примем Суперкубок УЕФА. По уровню интереса это не Универсиада, даже не чемпионат мира по футболу, это гораздо больше. Тут действует такая механика: за несколько месяцев до состязаний в город приезжают партнеры, начинается движение спонсоров, потом — глобальные игроки, мировые бизнесы. Неделя проведения самого матча — пик внимания всего мира. Чемпионат мира по футболу одновременно шел в девяти городах и длился целый месяц. А здесь в центре внимания будет одна Казань. Поверьте, это мегапроект! Нам надо правильно к нему подготовиться и в буквальном смысле продать себя дорого. Мы настолько высоко еще не летали.