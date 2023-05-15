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Полузащитник «Факела» Акбашев: «Перед пенальти игроки «Пари НН» хотели сбить меня с настроя»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» Роман Акбашев прокомментировал победу над «Пари НН» (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.

На 67-й минуте встречи Акбашев реализовал пенальти и забил единственный гол по итогам встречи.

«Спасибо Дмитрию Анатольевичу Пятибратову, что он выбрал меня лучшим игроком матча, но сегодня молодцы вся команда. Все сегодня бились и заслужили победы. Соперник нас посадил в конце матча, мы уже удерживали счет, но мне сказали выдвинуться чуть вперед и прессинговать. У нас в команде первый штатный пенальтист Жора Гонгадзе, а потом я, поэтому был готов бить пенальти и ударил. Перед исполнением соперники хотели меня сбить с настроя, но хорошо, что все получилось, и я забил», — приводит Metaratings слова Акбашева.

«Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками в 27 матчах. В следующем туре воронежцы сыграют на выезде против «Локомотива» (20 мая).

Источник: https://metaratings.ru/news/poluzashitnik-fakela-akbashev-pered-ispolneniem-penalti-soperniki-khoteli-menya-sbit-s-nastroya-251090/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 1 : 1
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 0 : 3
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 1 : 0
14.05 19:00
Факел – Пари НН
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