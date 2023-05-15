Полузащитник «Факела» Акбашев: «Перед пенальти игроки «Пари НН» хотели сбить меня с настроя»

Полузащитник «Факела» Роман Акбашев прокомментировал победу над «Пари НН» (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.

На 67-й минуте встречи Акбашев реализовал пенальти и забил единственный гол по итогам встречи.

«Спасибо Дмитрию Анатольевичу Пятибратову, что он выбрал меня лучшим игроком матча, но сегодня молодцы вся команда. Все сегодня бились и заслужили победы. Соперник нас посадил в конце матча, мы уже удерживали счет, но мне сказали выдвинуться чуть вперед и прессинговать. У нас в команде первый штатный пенальтист Жора Гонгадзе, а потом я, поэтому был готов бить пенальти и ударил. Перед исполнением соперники хотели меня сбить с настроя, но хорошо, что все получилось, и я забил», — приводит Metaratings слова Акбашева.

«Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками в 27 матчах. В следующем туре воронежцы сыграют на выезде против «Локомотива» (20 мая).