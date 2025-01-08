Мелкадзе поедет на сборы с «Ахматом»
Полузащитник Георгий Мелкадзе с большой долей вероятности прибудет на первый сбор «Ахмата» в Турцию, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, грозненский клуб после завершения сбора примет решение, заключать ли контракт с 27-летним игроком.
С января 2024 года Мелкадзе выступал за грузинский «Колхети»: 33 матча, 6 голов и 5 голевых передач. Ранее он также играл за «Сочи», «Тамбов», «Спартак» и «Тосно».
Источник: Metaratings.ru
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|
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|
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|
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|4
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|3
|7
|8
|22-35
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|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
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|Ахмат
|18
|2
|7
|9
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|1
|5
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Динамо
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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|
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Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
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|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|1
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
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