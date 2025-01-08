Мелкадзе поедет на сборы с «Ахматом»

Полузащитник Георгий Мелкадзе с большой долей вероятности прибудет на первый сбор «Ахмата» в Турцию, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, грозненский клуб после завершения сбора примет решение, заключать ли контракт с 27-летним игроком.

С января 2024 года Мелкадзе выступал за грузинский «Колхети»: 33 матча, 6 голов и 5 голевых передач. Ранее он также играл за «Сочи», «Тамбов», «Спартак» и «Тосно».