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Мелкадзе переболел коронавирусом

21:10
Георгий Мелкадзе. Фото ФК "Тамбов"
Георгий Мелкадзе. Фото ФК "Тамбов"
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Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе переболел коронавирусом. Форвард провел прошедший сезон в аренде в «Тамбове» и после окончания арендного соглашения должен был тренироваться в составе «Спартака-2». Однако из-за самоизоляции и последствий болезни это было невозможно.

Других заболевших в «Спартаке» нет, так что вопросов по проведению матча 1-го тура сезона-2019/20 против «Сочи» нет.

В сезоне-2019/20 Мелкадзе провел в составе «Тамбова» 18 матчей, забил 7 голов и отдал 3 передачи.(Вячеслав Короткин)

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