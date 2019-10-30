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Мельгарехо — о получении российского паспорта: «Этот вопрос имеет политический окрас»

10:20
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Нападающий «Спартака» Лоренсо Мельгарехо отметил, что если бы все зависело от него, то он бы обязательно подал документы на оформление российского паспорта.

— Предполагал ли, что задержусь в России на такой внушительный срок? — Если честно, таких мыслей не было, — рассказал в видеоинтервью клубной пресс-службе Мельгарехо. — Я перешел в «Кубань», потому что на тот момент она выступала в Лиге Европы. Ставил перед собой цель проявить себя там как можно лучше, чтобы попасть в более именитый клуб. И когда получил предложение от «Спартака», то подписал контракт с удовольствием, не раздумывая.

Российский паспорт? — Этот вопрос имеет политический окрас. Если бы все зависело только от меня, думаю, подал бы документы на гражданство. Но ситуация более сложная, поэтому слухи так и остались слухами. Я говорю на русском. У меня есть базовый уровень, необходимый для повседневной жизни. Нужно быть идиотом, чтобы за шесть лет пребывания в стране хотя бы немножко не выучить местный язык. Думаю, вопрос заключается в моей лени: она помешала мне выучить язык лучше.

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