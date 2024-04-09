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Медведев: «Рад, что Кузяев смог дать интервью на французском языке»

Сергей Разин
корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об интервью полузащитника «Гавра» Далера Кузяева.

После матча 28-го тура лиги 1 против «Ланса» (1:1), который прошел 6 апреля, 31-летний россиянин дал интервью полностью на французском языке.

«Естественно, я рад тому, что Далер смог дать интервью на французском языке», — приводит слова Медведева Metaratings.ru.

Кузяев стал игроком «Гавра» летом 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах клуба во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-medvedev-rad-chto-kuzyaev-smog-dat-intervyu-na-francuzskom-yazyke-351528/
Далер Кузяев
ФК Гавр
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
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Пари НН – Краснодар
 3 : 4
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Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
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Спартак

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