Массимо Каррера: "В "Спартаке" никогда не думал о том, чтобы сдаться"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что его мотивировала в России и отметил, что он никогда не сдавался.

- Что для меня означает успех в России? Всегда приятно демонстрировать свою подготовленность по всему миру и давать понять, что итальянцы хорошие специалисты, - цитирует Карреру cisiamo.info. - Это принесло мне главное удовлетворение.

- Были ли моменты, когда хотелось сдаться, или вы всегда были уверены в своих силах?

- Первый год был своего рода поездкой, однако у меня был энтузиазм касаемо результатов. Даже когда были взлеты и падения, я никогда не думал о том, чтобы сдаться. Это всегда часть нашей работы – смотреть вперед и видеть больше позитивных моментов, чем негативных.