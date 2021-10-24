Массимо Каррера отреагировал на крупное поражение «Спартака» от «Зенита»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал крупное поражение команды в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:7).

«Знаю, что «Спартак» в матче с «Зенитом» потерпел крупнейшее поражение в чемпионатах России. К сожалению, в футболе такое случается», — цитирует Карреру «Чемпионат.com».

«Спартак» впервые в истории проиграл с таким результатом. В составе победителей по дублю сделали Сердар Азмун и Андрей Мостовой.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах, «Спартак» идет на 7-й строчке с 17 очками в 12 играх.