Круговой: «Наверное, отыгрались на «Спартаке» после «Ювентуса»

Защитник «Зенита» Даниил Круговой прокомментировал разгромную победу над «Спартаком» (7:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

«Честно говоря, выходить было тяжело — я практически не размялся. В зоне разминки сделал два рывка, после чего мне сказали, что я должен сразу выйти. Было тяжело, небольшой мандраж — все-таки это «Спартак», команда очень хорошая. Здорово, что мы сегодня выиграли и с таким крупным счетом. Жаль, что пропустили, но будем над этим работать.



Думаю, мы просто смогли реализовать почти все моменты, которые создали — то, что не реализовали с «Ювентусом». Отыгрались на «Спартаке», забили семь, но могли забить и больше. Хорошо, что получилось выжать максимум из каждой атаки», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Кругового.

Круговой вышел на поле на 13-й минуте матча, он заменил Дугласа Сантоса, который получил травму.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками в 12 матчах.