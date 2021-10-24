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Мацуев: «Если б я был болельщиком «Зенита», мне было бы жалко, что «Спартак» не может дать бой»

22:10
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Народный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился впечатлениями от поражения красно-белых в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита"(1:7).

«К сожалению, матч не смотрел: репетирую с чикагским симфоническим оркестром. Я тут на гастрольном туре в Америке, но в любом случае счет говорит сам за себя. У каждой команды бывают такие дни, ведь совсем недавно мы обыграли «Наполи» в гостях — не может команда за три недели растерять все, что у нее было. Да, такие цифры остаются в памяти, но так может произойти с каждым — вспомним ЧМ-2014 Бразилия — Германия: 1:7. Что здесь пожелать? Забыть, как страшный сон и в ближайшие игры доказать, что это была случайность», — сказал Мацуев «СЭ».

Денис Мацуев добавил, что если б он был болельщиком «Зенита», ему было бы жалко, что «Спартак» не может дать бой.

«Сильный «Спартак» должен был быть в интересах наших конкурентов. От борьбы и идет весь драйв чемпионата. Уверен, что это не начало конца Руи Витории. Не надо принимать сейчас кардинальных мер. Надо доиграть Лигу Европы и посмотреть, что произойдет в ближайшие игры: был ли это несчастный случай или тенденция. Сергей Сергеевич Прокофьев, которого сейчас играю, может, я его благодарю за то, что он меня спас от просмотра этой игры», — добавил Мацуев.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками, «Спартак» идет на 7-й строчке с 17 очками.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Ювентус 0
2-й тайм

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона 1
Реал 2
Матч завершен

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 7
Спартак 1
Матч завершен

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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