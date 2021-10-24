Мацуев: «Если б я был болельщиком «Зенита», мне было бы жалко, что «Спартак» не может дать бой»

Народный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился впечатлениями от поражения красно-белых в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита"(1:7).

«К сожалению, матч не смотрел: репетирую с чикагским симфоническим оркестром. Я тут на гастрольном туре в Америке, но в любом случае счет говорит сам за себя. У каждой команды бывают такие дни, ведь совсем недавно мы обыграли «Наполи» в гостях — не может команда за три недели растерять все, что у нее было. Да, такие цифры остаются в памяти, но так может произойти с каждым — вспомним ЧМ-2014 Бразилия — Германия: 1:7. Что здесь пожелать? Забыть, как страшный сон и в ближайшие игры доказать, что это была случайность», — сказал Мацуев «СЭ».

Денис Мацуев добавил, что если б он был болельщиком «Зенита», ему было бы жалко, что «Спартак» не может дать бой.

«Сильный «Спартак» должен был быть в интересах наших конкурентов. От борьбы и идет весь драйв чемпионата. Уверен, что это не начало конца Руи Витории. Не надо принимать сейчас кардинальных мер. Надо доиграть Лигу Европы и посмотреть, что произойдет в ближайшие игры: был ли это несчастный случай или тенденция. Сергей Сергеевич Прокофьев, которого сейчас играю, может, я его благодарю за то, что он меня спас от просмотра этой игры», — добавил Мацуев.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками, «Спартак» идет на 7-й строчке с 17 очками.