Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, который выступает на правах аренды за «Локомотив», попал в сферу интересов «Марселя». Об этом сообщает Actufoot. 27-летний португалец не останется в российском клубе.

Марсель" - единственный клуб, который контактирует с «Интером». Ранее хавбек выступал за Спортинг", «Виторию» (Сетубал) и «Вест Хэм».

Контракт Жоау Мариу с «Интером» рассчитан до лета 2022 года. Однако миланский клуб намерен расстаться с футболистом.

В нынешнем сезоне хавбек провел за «Локо» в общей сложности 15 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.