Мане признан лучшим игроком премьер-лиги по мнению болельщиков

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане был признан лучшим игроком АПЛ сезона-2019/20. Победителя в этой номинации определяли болельщики путем голосования, сообщает сайт «красных».

В прошедшем сезоне АПЛ игрок сборной Сенегала забил 18 голов и сделал 7 голевых передач. Он внес весомый вклад в победу «Ливерпуля» в чемпионате.

YES, SADIO!! ?



Mane has won the Premier League @PFA Fans' Player of the Year award for 19/20 ? #PFAFansAward — Liverpool FC (Premier League Champions ?) (@LFC) August 17, 2020

За Мане отдали свой голос 41 процент респондентов. Он опередил полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брейне (27 процентов) и защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнолда (17 процентов).