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Мане признан лучшим игроком премьер-лиги по мнению болельщиков

13:22
Садио Мане. Фото AFP
Садио Мане. Фото AFP
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане был признан лучшим игроком АПЛ сезона-2019/20. Победителя в этой номинации определяли болельщики путем голосования, сообщает сайт «красных».

В прошедшем сезоне АПЛ игрок сборной Сенегала забил 18 голов и сделал 7 голевых передач. Он внес весомый вклад в победу «Ливерпуля» в чемпионате.

За Мане отдали свой голос 41 процент респондентов. Он опередил полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брейне (27 процентов) и защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнолда (17 процентов).

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