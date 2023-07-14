Мамин заявил, что Бикфалви хорош во многих аспектах и выполняет всю работу
Защитник «Урала» Артем Мамин ответил на вопрос о румынском форварде Эрике Бикфалви.
«Чем крут Эрик Бикфалви? У него особенный стиль. Он хорош во многих аспектах и выполняет всю работу. Никому ни в чем не уступает. У Эрика есть рвение и желание на тренировках доказывать. Он работает усердно, до конца. Видно, что он очень опытный игрок. Знает, что делать в той или иной ситуации. Когда играешь с легионерами, уровень футбола становится лучше? Это тренер решает. Их приглашают в команду. Мы просто хотим, чтобы они помогали и делали нас сильнее», — приводит слова Мамина «РБ Спорт».
35-летний румын выступает за «Урал» с января 2017 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 37 матчей, забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.
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|0
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4
|Ростов
|0
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5
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
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6
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|0
|0
|0
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|0
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7
|Оренбург
|0
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|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
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|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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