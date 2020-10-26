Мамаев вспомнил самую жесткую установку на матч со «Спартаком»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев вспомнил установку главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева перед дерби со «Спартаком».

«Самая жесткая установка перед матчем? Сразу вспоминается Газзаев. Мы долго не могли выиграть у «Спартака, и вот перед одним из матчей Георгиевич заходит в раздевалку, в рукаве у него всегда газета «Спорт-Экспресс». И вот достает газету и говорит: «Вы видели, что эти ... о нас пишут? Выйти и разорвать «Спартак», — заявил Мамаев в эфире YouTube-канала «Красава».