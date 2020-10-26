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Мамаев вспомнил самую жесткую установку на матч со «Спартаком»

17:30
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев вспомнил установку главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева перед дерби со «Спартаком».

«Самая жесткая установка перед матчем? Сразу вспоминается Газзаев. Мы долго не могли выиграть у «Спартака, и вот перед одним из матчей Георгиевич заходит в раздевалку, в рукаве у него всегда газета «Спорт-Экспресс». И вот достает газету и говорит: «Вы видели, что эти ... о нас пишут? Выйти и разорвать «Спартак», — заявил Мамаев в эфире YouTube-канала «Красава».

Дополнительная информация:

https://youtu.be/mW7NqeaRtaA

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