Мамаев вспомнил самую жесткую установку на матч со «Спартаком»
17:30
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев вспомнил установку главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева перед дерби со «Спартаком».
«Самая жесткая установка перед матчем? Сразу вспоминается Газзаев. Мы долго не могли выиграть у «Спартака, и вот перед одним из матчей Георгиевич заходит в раздевалку, в рукаве у него всегда газета «Спорт-Экспресс». И вот достает газету и говорит: «Вы видели, что эти ... о нас пишут? Выйти и разорвать «Спартак», — заявил Мамаев в эфире YouTube-канала «Красава».
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