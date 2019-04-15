Мамаев пожаловался на проблемы с дыханием в автозаке, который возит его в суд

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев пожаловался на проблемы с дыханием и систему вентиляции в автозаке, в котором его каждый день возят на судебные заседания.

- Павел Мамаев пожаловался, что транспортировка в ежедневном режиме в суд трудна даже для него, - приводит РИА Новости слова ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова. - И подозреваемые, и обвиняемые регулярно жалуются в ОНК, потому что у конвойной службы в автозаках не работает вентиляция, накурено сильно, и в целом тяжело гражданам, даже видите, профессиональный спортсмен жалуется.

Напомним, Мамаев вместе с форвардом "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live