Сутормин — об игровом времени: «Бывают моменты, когда тяжело в эмоциональном плане»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» высказался о ситуации со своим игровым временем.

«Играть хочется всегда. Бывают моменты, когда тяжело в эмоциональном плане. Но я стараюсь философски к этому относиться. В моей жизни все случалось так, как должно было. Если сейчас такое количество игрового времени — значит, так и надо. Важно не опускать руки и продолжать работать, стараться использовать шансы. Они обязательно будут! Разговаривали с Сергеем Богдановичем, он сказал: «Нужно работать, шансы будут — надо стараться ими воспользоваться». На определенном отрезке кто-то смотрится лучше, кто-то хуже. Есть и тактические нюансы. Мое дело — работать и ждать своего шанса. В любом случае все будет хорошо», — сказал Сутормин «СЭ».

В текущем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в 10 матчах во всех турнирах, где отметился 1 голевой передачей.