Малком рассказал, с кем из «Барселоны» все еще общается

Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» отметил, что до сих пор переписывается с полузащитниками «Барселоны» Серхио Бускетсом и Филиппе Коутинью.

— С кем-нибудь из «Барселоны» вы еще на связи? — вопрос Малкому.

— Со многими. Например, с Бускетсом и Коутинью. Они мои близкие друзья и кумиры.

— В Лиге чемпионов хотите встретиться с «Барселоной»?

— У меня нет предпочтений по соперникам. Я убежден, что мы должны думать не о том, с кем будем играть, а о самих себе. Нужно настраиваться только на то, чтобы сыграть в Лиге чемпионов лучше, чем в прошлом сезоне.

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