Малком рассказал, с кем из «Барселоны» все еще общается
Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» отметил, что до сих пор переписывается с полузащитниками «Барселоны» Серхио Бускетсом и Филиппе Коутинью.
— С кем-нибудь из «Барселоны» вы еще на связи? — вопрос Малкому.
— Со многими. Например, с Бускетсом и Коутинью. Они мои близкие друзья и кумиры.
— В Лиге чемпионов хотите встретиться с «Барселоной»?
— У меня нет предпочтений по соперникам. Я убежден, что мы должны думать не о том, с кем будем играть, а о самих себе. Нужно настраиваться только на то, чтобы сыграть в Лиге чемпионов лучше, чем в прошлом сезоне.
Полностью интервью Малкома читайте на сайте «СЭ»
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/malkom-o-novom-sezone-rpl-zenite-v-lch-svoih-ambiciyah-koronaviruse-i-vakcinacii-olimpiade-i-rossii-v-bolshom-intervyu-1811963/
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