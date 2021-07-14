Малком объяснил, что нужно «Зениту» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов
Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» отметил, что настроен провести лучший сезон в российской карьере.
— Что «Зениту» нужно для выхода из группы Лиги чемпионов? — вопрос Малкому.
— Нужно верить в себя, делать все то, что мы и так привыкли делать. Каждая игра в группе должна быть для нас как матч жизни и смерти. Нужно постоянно настраиваться на победу, только через это лежит путь к успеху.
— Многие считают, что «Зениту» в предыдущие два сезона не хватало полностью здорового Малкома. Согласны?
— Я разделяю это мнение. Мне не хватало самого себя — здорового и готового сражаться на сто процентов. Я реалист и понимаю, что за эти два года в «Зените» пока не показал свой максимум. Поэтому одна из главных задач на сезон — избежать повреждений и провести весь год на высоком уровне, чтобы болельщики «Зенита» и все российские любители футбола наконец-то узнали, кто такой Малком. Я чувствую в себе силы и огромное желание играть.
Полностью интервью Малкома читайте на сайте «СЭ»
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/malkom-o-novom-sezone-rpl-zenite-v-lch-svoih-ambiciyah-koronaviruse-i-vakcinacii-olimpiade-i-rossii-v-bolshom-intervyu-1811963/
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