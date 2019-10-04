Малком: «Пусть болельщики не беспокоятся, я скоро вернусь на поле»

Нападающий «Зенита» Малком попросил болельщиков не беспокоиться за его здоровье и заверил, что скоро вернется на поле.

Малком перешел в «Зенит» из"Барселоны" 2 августа и с тех пор провел только два матча в чемпионате России. Уже во второй своей игре 10 августа против «Динамо» бразилец получил травму и больше не появлялся на поле.

— Мне очень хочется сыграть в Лиге чемпионов в футболке «Зенита», но сперва я должен полностью восстановиться, — приводит «РИА Новости» слова Малкома. — Пусть наши болельщики не беспокоятся — этот процесс пройдет очень быстро, и я как можно скорее вернусь на поле, чтобы приносить им радость. Ощущаю поддержку со стороны руководства и одноклубников — они спрашивают, как мое здоровье, когда меня ждать в составе.

Чувствую, что люди здесь заботятся обо мне и знают, что я могу помочь команде сотворить историю. Мы отлично стартовали в Лиге чемпионов, надеюсь, продолжим побеждать и успешно выйдем из группы. У меня деликатная травма — болит один-два дня, после чего все приходит в норму, я не чувствую боли, могу двигаться нормально. Но стоит ударить чуть сильнее, болевые ощущения возвращаются. Поэтому приходится много заниматься в тренажерном зале, делать кучу упражнений на растяжку, чтобы укрепить мышцы.

Надеюсь, болельщики поддержат меня и помогут вернуться после травмы с тем же менталитетом, с которым я приехал в Петербург — с огромным желанием побеждать и приводить «Зенит» к титулам. Сейчас я думаю только о команде и, когда вернусь, отдам на поле максимум своих сил.