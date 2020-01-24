Малком: «Опасаюсь, что в следующий раз Турбин припомнит мне тот эпизод»

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком рассказал про эпизод с попаданием мячом в судью Евгения Турбина.

— Тот момент в матче с «Динамо», когда вы попали мячом в судью Турбина, а он в ответ показал большой палец, занял второе место в аккаунте «433» в инстаграме по количеству лайков за 2019 год. Насколько приятно стать героем такого эпизода?

— Я, конечно, не хочу особенно распространяться на этот счет, потому что опасаюсь, что арбитр, если прочтет это интервью, в следующий раз припомнит мне тот эпизод! Но вообще это произошло случайно. Я хотел как можно быстрее возобновить игру. Круто, что судья так спокойно отреагировал. Мне приятно, что это видео привлекло столько внимания. Но, опять же, все это было не специально.

— Вас удивило чувство юмора российских арбитров?

— Конечно, я очень удивился. Сначала переживал, что судья покажет мне красную карточку. Удалит, решив, что я специально запустил в него мячом. Но я извинился, показал, что совершенно не намеревался так делать.



И он очень здорово отреагировал — мне понравилось, как он воспринял эту ситуацию.