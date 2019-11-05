Маленький сын пытался забрать Соболева с интервью. Видео

Забавный эпизод произошел после матча 15-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Рубином». Нападающий самарской команды Александр Соболев общался с журналистами, а в это время его маленький сын бегал рядом и пытался забрать игрока домой со словами «Пап, пошли домой». Однако игрок не поддался на уговоры и ответил на все вопросы журналистов.

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