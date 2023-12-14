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Сегодня, 20:33

Деменко: «Я бы не списывал «Спартак» и ЦСКА из борьбы за чемпионство»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко рассказал, какие команды, по его мнению, могут составить конкуренцию в чемпионской гонке в РПЛ.

«Игра с ЦСКА показала, что «Краснодар» готов бороться за чемпионство. Ничейный результат был бы справедливым, но главное, что «Краснодар» выиграл. Отрыв от «Зенита» два очка, понятно, что конкуренция, и руководство будет искать усиление. Если Вендел уйдет, конечно, это может стать проблемой. Но команда будет искать варианты чтобы максимально себя обезопасить. Кроме «Динамо», из конкурентов за чемпионство я бы не списывал «Спартак» и ЦСКА. Даже «Крылья Советов» будут биться за третье место и отбирать очки у фаворитов», — приводит слова Деменко Metaratings.ru.

«Краснодар» на зимнюю паузу в чемпионате ушел лидером с 38 очками после 18 туров. «Зенит» уступает им два балла и располагается на втором месте. Замыкает тройку лучших «Динамо» (32).

Источник: Metaratings.ru
Максим Деменко
РПЛ
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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