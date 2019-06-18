Максим Беляев продлил контракт с "Арсеналом"

Максим Беляев продлил контракт с тульским "Арсеналом", сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с 27-летним защитником рассчитано на два года.

Беляев защищает цвета "Арсенала" с 2016 года, всего он провел 106 матчей за туляков. В марте он вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии (1:3) и Казахстана (4:0), но на поле не выходил.