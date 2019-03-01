Магомед Адиев: "Пустые места в заявке? Главное, чтобы не было пустых мест в сердцах"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура чемпионата России против "Оренбурга" в эфире телеканала "Матч Премьер".

– Пустые места в заявке? Главное, чтобы пустых мест не было в наших сердцах. С пустыми заявками - не проблема. То, что касается настроения, то, конечно, соскучились по футболу все немного. Есть взволнованность, потому нам не удалось провести в межсезонье спарринги с серьезными партнерами. Остается загадкой, насколько мы готовы. Сегодня нас ждет достойный соперник, – сказал Адиев в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Оренбург" – "Анжи": чемпионат России, онлайн-трансляция, 1 марта, начало – в 16.30 (мск).

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