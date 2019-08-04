Луиз Адриану попрощался с Москвой. Фото

Бывший нападающий "Спартака", а теперь форвард "Палмейрас" Луиз Адриану попрощался со столицей и вылетел в Бразилию.

Его российская девушка, модель Екатерина Дорожко поделилась в своем Instagram фотографией с кучей чемоданов и подписью "До новых встреч". А сам нападающий выложил фотографию уже из самолета.

32-летний Адриану перешел в московский клуб в январе 2017 года. В составе "Спартака" нападающий провел 79 матчей и забил 25 мячей. С красно-белыми форвард стал чемпионом России (2016/17) и завоевали Суперкубок страны (2017).

Ранее выступал за "Интернасионал", "Шахтер" и "Милан".

Из Инстаграма Екатерины Дорожко pic.twitter.com/vOzZDoR6ag — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) August 4, 2019