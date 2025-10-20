Луис Гарсия отказался от поста главного тренера «Сарагосы»

Испанский тренер Луис Гарсия Пласа отказался возглавить «Сарагосу», сообщает El Periodico de Aragon. Его имя связывают с возможным назначением на пост главного тренера «Спартака».

По информации El Periodico de Aragon, от работы в «Сарагосе» отказался и Серхио Гонсалес. Оба тренера были основными кандидатами на пост главного тренера. Команда рискует вылететь в третий испанский дивизион и находится на последнем месте второй испанской лиги.

Издание Marca на прошлой неделе сообщило, что Луис Гарсия ведет переговоры со спортивным директором «Спартака» Франсисом Кахигао о возможном назначении в российский клуб. 52-летний специалист с 2024 года ищет работу. До этого он два года тренировал «Алавес».

«Спартак» после 12 матчей набрал 19 очков и занимает шестом месте в турнирной таблице РПЛ.