Луческу назвал причину гегемонии «Зенита» в РПЛ

Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью «СЭ» высказался об успешном выступлении сине-бело-голубых в РПЛ.

«Так потому что у них было больше потенциала! Например, у ЦСКА, когда я покидал РПЛ, выступала очень старая команда. Им нужно было проводить смену поколений, с чем армейцы успешно справились. То же самое касается и «Спартака» — красно-белых покинуло много важных игроков, которые помогли завоевать титул в 2017 году. Среди них Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш и другие.

Но именно в сложный для других клубов период «Зенит» построил хорошую конкурентоспособную команду. В Питере заслужили все, чего добились. Помню, что в мое время у «Зенита» было много проблем, мы потеряли как минимум 11 очков только из-за судей! Вспомнить хотя бы матчи с «Краснодаром», «Амкаром»... Но сейчас команда новая! И самое главное, она успешна. Браво!" - сказал Луческу «СЭ».

Луческу возглавлял киевское «Динамо» с 2020 года. До этого он в течение двух лет тренировал сборную Турции, а с мая 2016-го по май 2017 года — «Зенит». До работы в РПЛ румынский специалист 12 лет возглавлял «Шахтер», который привел к победе в Кубке УЕФА. Луческу вел тренерскую деятельность с 1979 года. Он девять раз признавался тренером сезона на Украине и пять — в Румынии.