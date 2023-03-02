Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев ответил на вопрос «СЭ» об игровом времени.

— У тебя изменилось количество игрового времени на поле. Понимаешь почему?

— Вообще, все произошло после матча со «Спартаком», когда проиграли. И я провел плохую игру. Здоровая конкуренция в команде — это нормально. После этого было две игры в Кубке, где я неплохо сыграл. Возобновил сезон в старте. Посмотрим, что будет дальше.

— Общался с тренерским штабом на эту тему?

— Нет, у меня нормальные отношение со штабом. Но нужно делать свою работу, тренироваться. Если на поле, нужно привнести лучше качества в игру.

Ломаев попал на скамейку запасных после поражения от «Спартака» (2:5).

По итогам двух матчей самарцы прошли в 1/2 финала Пути РПЛ, а «Динамо» примет участие во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

2 марта состоится жеребьевка в обоих Путях FONBET Кубка России.