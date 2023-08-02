«Локомотив» в шутку предложил «Парме» Дзюбу вместо Буффона

«Локомотив» пошутил о завершении карьеры голкипера «Пармы» Джанлуиджи Буффона.

«Локомотив» выложил в официальном клубном Telegram-канале видео с игрой Артема Дзюба в роли голкипера на тренировке.

«Парма», если вам нужен будет вратарь вместо Буффона на игру — пишите, подстрахуем. У Артема, правда, плотный график: сезон в разгаре, дерби на днях, потом еще матчи Кубка...» — написала пресс-служба железнодорожников.

Буффон 2 августа объявил о завершении карьеры. 45-летний голкипер выступал за «Парму, «ПСЖ» и «Ювентус».