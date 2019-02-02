"Локомотив" прилетел на второй сбор в Испанию

"Локомотив" прибыл на второй учебно-тренировочный сбор в Испанию, взяв с собой 28 футболистов.

Красно-зеленые прибыли на сбор в следующем составе:

Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков, Сычев

Защитники: Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Кверквелия, Лысов

Полузащитники: Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Фарфан, Ан.Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Тарасов, Рыбус, Денисов, Махатадзе, Ал.Миранчук, Миронов, Тугарев

Нападающие: Эдер, Жемалетдинов, Смолов.

Сбор продлится до 14 февраля. О контрольных матчах будет сообщено позднее.