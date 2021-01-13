«Локомотив» потроллил «Матч ТВ» на тему англицизмов
15:50
Игроки «Локомотива» вышли из отпуска и прошли медосмотр перед учебно-тренировочными сборами.
«Окей, наш ростер — киперы, дэфы, хавы и страйкеры — перед тренингами на медикале. Лайкайте!» — говорится в Twitter клуба.
Окей, наш ростер — киперы, дэфы, хавы и страйкеры — перед тренингами на медикале.— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 13, 2021
Лайкайте! pic.twitter.com/VeHJf1txcr
Ранее в сети появился список слов, которые якобы запрещены в эфирах «Матч ТВ». В их число входят «лайкать», «хав», «окей», «кипер» и другие.
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