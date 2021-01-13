РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» потроллил «Матч ТВ» на тему англицизмов

15:50
Теги:

Игроки «Локомотива» вышли из отпуска и прошли медосмотр перед учебно-тренировочными сборами.

«Окей, наш ростер — киперы, дэфы, хавы и страйкеры — перед тренингами на медикале. Лайкайте!» — говорится в Twitter клуба.

Ранее в сети появился список слов, которые якобы запрещены в эфирах «Матч ТВ». В их число входят «лайкать», «хав», «окей», «кипер» и другие.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир