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«Локомотив» передал привет болельщикам через аккаунт РПЛ

22:47

Пресс-служба «Локомотива» из-за глобального сбоя не смогла зайти в свой Twitter-аккаунт и поздравить болельщиков. После поражения «Краснодара» от «Динамо» (0:2) «Локо» обеспечил себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов.

Железнодорожники попросили о помощи аккаунт РПЛ, и в нем появилась запись: «У «Локомотива» из-за глобального сбоя пока не работает твиттер. Так что они попросили передать своим болельщикам: «Да-а-а-а!!! Мы сыграем в Лиге чемпионов третий сезон подряд!!!»

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