«Локомотив» передал привет болельщикам через аккаунт РПЛ
22:47
Пресс-служба «Локомотива» из-за глобального сбоя не смогла зайти в свой Twitter-аккаунт и поздравить болельщиков. После поражения «Краснодара» от «Динамо» (0:2) «Локо» обеспечил себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов.
Железнодорожники попросили о помощи аккаунт РПЛ, и в нем появилась запись: «У «Локомотива» из-за глобального сбоя пока не работает твиттер. Так что они попросили передать своим болельщикам: «Да-а-а-а!!! Мы сыграем в Лиге чемпионов третий сезон подряд!!!»
У @fclokomotiv из-за глобального сбоя пока не работает твиттер. Так что они попросили передать своим болельщикам:— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 19, 2020
«ДААА!!! МЫ СЫГРАЕМ В ЛЧ ТРЕТИЙ СЕЗОН ПОДРЯД!!! ??»#Локомотив pic.twitter.com/XvGPBzydfX
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