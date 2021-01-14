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«Локомотив» отправился на сборы в Испанию

09:53
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«Локомотив» отправился в Испанию на учебно-тренировочные сборы, сообщается в Twitter клуба.

Сборы команды в Марбелье продлятся до 15 февраля. В Испании «Локомотив» проведет ряд товарищеских встреч, соперники станут известны позднее.

После 19 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» с 28 баллами занимает 8-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 баллов.

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