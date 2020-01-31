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«Локомотив» отказался отдавать Алексея Миранчука в «Милан»

15:00
Алексей Миранчук. Фото Reuters
Алексей Миранчук. Фото Reuters
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По информации «СЭ», «Локомотив» отказался отдавать Алексея Миранчука в «Милан».

Предложение поступило вчера — аренда с правом выкупа с летом. Стороны решили вернуться к вопросу летом. Решение было принято именно клубом — сторона футболиста была готова на трансфер.

«Милан» был заинтересован усилить состав российским полузащитником в последние дни трансферной кампании.

В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах за «Локомотив», забил 9 мячей и сделал 4 результативные передачи. Всего за «Локо» у Алексея 212 игр и 34 гола.

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