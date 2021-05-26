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«Локомотив» опроверг информацию о снижении бюджета клуба

20:32
Болельщики «Локомотива». Фото ФК «Локомотив».
Болельщики «Локомотива». Фото ФК «Локомотив».
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«Локомотив» в Twitter выступил с заявлением, в котором опроверг слухи о снижении годового бюджета клуба.

«В одном из Telegram-каналов сегодня появилась новость о существенном снижении годового бюджета ФК «Локомотив». Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» дал информацию, что «Локомотив» планирует получить в 2021 году от РЖД 5,8 миллиардов рублей. Это на 300 миллионов меньше, чем в прошлом году. Еще миллиард «красно-зеленые» планируют заработать с продажи билетов, сдачи в аренду недвижимости и выступлений футболистов за различные сборные. Всего за год руководство клуба рассчитывает на поступления почти 8 миллиардов рублей.

В 2020 году денег было на четверть больше — вместе со спонсорскими поступлениями доходы клуба составляли 9 с половиной миллиардов рублей.

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