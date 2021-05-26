Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В Швеции сообщают, что нападающий «Норчепинга» может перейти в «Рубин»

21:01
Сеад Хаксабанович. Фото Instagram
Сеад Хаксабанович. Фото Instagram
Теги:

Нападающий «Норчепинга» Сеад Хаксабанович может продолжить карьеру в «Рубине», сообщает FotbollDirekt.

В ближайшие дни он должен пройти медосбледование. Спортивный директор клуба подтвердил, что 22-летний игрок сборной Черногории покинет клуб, однако он не стал называть команду, куда уйдет футболист.

По информации источника, именно «Рубин» является главным претендентом на нападающего.

Хаксабанович играл на правах аренды за «Вест Хэм», но потом вернулся в Швецию. Его контракт с «Норчепингом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия выиграла у Дании благодаря связке самых молодых игроков. С ними не страшно за будущее
Синоптики предупредили о сильном ливне в Москве
Мать убила четырехлетнюю дочь и закопала ее во дворе
Рейтинг бабников по знаку зодиака

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы