В Швеции сообщают, что нападающий «Норчепинга» может перейти в «Рубин»

Нападающий «Норчепинга» Сеад Хаксабанович может продолжить карьеру в «Рубине», сообщает FotbollDirekt.

В ближайшие дни он должен пройти медосбледование. Спортивный директор клуба подтвердил, что 22-летний игрок сборной Черногории покинет клуб, однако он не стал называть команду, куда уйдет футболист.

По информации источника, именно «Рубин» является главным претендентом на нападающего.

Хаксабанович играл на правах аренды за «Вест Хэм», но потом вернулся в Швецию. Его контракт с «Норчепингом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.